flydubai inizia a ripristinare i voli, le raccomandazioni

Prove di ripartenza per flydubai che ha avviato alcuni collegamenti, ovviamente con una programmazione ridotta per via della chiusura degli spazi aerei. L’obiettivo è di aumentare le rotte non appena le restrizioni saranno ridotte.

“Continuiamo a monitorare la situazione da vicino – evidenzia la compagnia sul proprio sito web -. La durata dei voli potrebbe essere più lunga del solito a causa della deviazione temporanea di alcune rotte di volo. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio rimane la nostra massima priorità”.

Nel frattempo vengono ribadite le raccomandazioni, prima delle quali quella di non recarsi in aeroporto a meno di avere ricevuto una conferma del proprio volo. “Il Centro Contatti flydubai sta ricevendo un alto volume di chiamate e apprezziamo la pazienza dei nostri clienti mentre i nostri team lavorano per assistere tutti il più rapidamente possibile”, conclude la nota.