Anche le assicurazioni di viaggio si mobilitano per venire incontro alle necessità dei clienti in difficoltà a causa dell’emergenza che si sta vivendo in Medio Oriente.

Heymondo ha deciso di estendere gratuitamente la copertura delle spese mediche per tutti gli assicurati che non possano rientrare nella data prevista a causa di questa situazione: la copertura medica è stata estesa automaticamente fino al 15 marzo, senza alcun costo né necessità di pratiche amministrative.

“In Heymondo, la nostra priorità è sempre la tranquillità di chi viaggia, insieme alla massima chiarezza su come l’assicurazione può intervenire in situazioni complesse. Alla luce dell’attuale situazione geopolitica e del suo impatto su diverse rotte aeree, riteniamo fondamentale spiegare con trasparenza l’estensione delle coperture delle assicurazioni viaggio e dettagliare le misure straordinarie di supporto immediato che abbiamo attivato per gli assicurati che si trovano attualmente all’estero” dicono dalla compagnia.

I clienti sono invitati a iscriversi al Registro dei Viaggiatori del Ministero degli Affari Esteri, contattare la propria compagnia aerea o agenzia di viaggi, conservare tutta la documentazione, siano esse fatture, comunicazioni ufficiali e ricevute di eventuali spese straordinarie sostenute e contattare l’assicurazione inviando la documentazione raccolta, così che il team possa analizzare ogni caso in modo personalizzato e individuare la soluzione migliore.

Anche IMA Italia Assistance, filiale italiana di Groupe IMA, ha messo in campo una soluzione concreta per venire incontro e non lasciare soli gli assicurati che si trovano all’estero e ha esteso gratuitamente la copertura delle spese mediche fino al rientro a casa sulle polizze viaggio per tutti gli italiani attualmente rimasti bloccati all’estero.

A beneficiare dell’estensione sono gli assicurati che si trovano coinvolti nei Paesi colpiti dall’emergenza bellica, o perché bloccati in aeroporto per mancanza di scali disponibili, o perché impossibilitati a raggiungere la destinazione finale.

L’estensione è valida sulle polizze di tutti i distributori di IMA, broker, agenzie di viaggio e tour operator, oltre che per le polizze a marchio Imaway, portale B2C della compagnia.