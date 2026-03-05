VisitMalta lancia in Italia ‘Explore The Unexplored’

Prosegue l’evoluzione qualitativa di prodotto, racconto e fruibilità messa a punto da VisitMalta Italia, che ora presenta lo strumento “Explore The Unexplored” indirizzato al mercato italiano. La narrazione guarda alla crescita: con 583.323 visitatori italiani su 4 mln di arrivi totali, l’Italia pesa il 14,5% tra i mercati.
Volto a valorizzare la multi-esperienzialità della destinazione multi-target tutto l’anno, il booklet, i contenuti digital, social, podcast, video-podcast e di microinfluencer aiutano a “far percepire in modo diretto ciò che di insolito e inesplorato si può vivere nella destinazione”, spiega la direttrice per l’Italia Ester Tamasi.
I contenuti “guidano a scelte personali: itinerari tematici, mappe di quartiere, percorsi a piedi, suggerimenti di tavola e artigianato, piccole trame che aiutano a comporre un viaggio su misura”. Per il trade, approfondimento, formazione e tre fam trip tematici nel 2026.
Remo Vangelista