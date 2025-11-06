Ancora indicatori positivi per il Gruppo Emirates, che archivia un semestre segnando il quarto anno di redditività record per questo periodo. L’utile ante imposte è salito a 12,2 miliardi di dirham, pari a circa 2,8 miliardi di euro e in aumento del 17% sull’analogo periodo dell’anno precedente, mentre i ricavi sono aumentati del 4%, raggiungendo 75,4 miliardi di dirham (circa 17,6 miliardi di euro).

“Il Gruppo - dichiara Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e amministratore delegato di Emirates Airline and Group - ha ancora una volta ottenuto risultati eccezionali, superando le performance semestrali dell’anno scorso e raggiungendo un nuovo record di utile per il primo semestre 2025-26”.

“Emirates e dnata - ha continuato - hanno investito miliardi per migliorare costantemente i propri prodotti e servizi, per introdurre nuove offerte sul mercato, per ottimizzare le operazioni attraverso l’innovazione e la tecnologia e per prendersi cura dei dipendenti che garantiscono la sicurezza e la soddisfazione dei clienti. Questi elementi sono parte integrante del nostro dna. La forte redditività del Gruppo ci permette di continuare a realizzare questi investimenti e di ampliare i nostri modelli di business consolidati in linea con la crescita di Dubai come città globale di riferimento per talenti, imprese e turisti”.

Tutti i numeri

Emirates si conferma la compagnia aerea più redditizia al mondo, registrando un utile ante imposte record di 11,4 miliardi di dirham (circa 2,7 miliardi di euro), in crescita del 17%, e ricavi pari a circa 15,3 miliardi di euro, in aumento di 6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente grazie alla costante crescita della domanda di viaggi e alla preferenza dei clienti per le classi di viaggio premium.

Si rafforza di pari passo anche la rete globale del vettore e le opzioni di connettività attraverso l’hub di Dubai: al 30 settembre la rete passeggeri e cargo di Emirates copriva 153 aeroporti in 81 Paesi e territori. Ottimi anche i risultati di dnata, che ha registrato un utile ante imposte di circa 199,2 milioni di euro, in aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con ricavi semestrali record di circa 2,7 miliardi di euro, in crescita del 13% grazie all’espansione delle operazioni.