“Nel testo della Legge di Bilancio approvata in Senato, sono previste importanti misure per il sostegno dell’industria turistica italiana” ha sottolineato in una nota il Ministro del turismo Daniela Santanchè, il cui dicastero ha di recente rilasciato dati molto positivi sul turismo in Italia per quest’anno. Fra le principali misure previste, si conferma l'intervento a sostegno dei lavoratori del comparto turistico, ricettivo e termale, riproponendo il trattamento integrativo del 15% sulle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e straordinario festivo svolto dal 1° gennaio al 30 settembre 2026. Il beneficio è destinato ai lavoratori del settore turistico, alberghiero, ristorazione e termale titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro nel periodo d'imposta 2025.

Inoltre, la legge introduce i contratti di filiera, stanziando 50 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028. A integrazione di tale misura, sono previsti ulteriori fondi per i contratti di sviluppo con una dotazione di 250 milioni di euro per il 2027, 50 milioni per il 2028 e 250 milioni per il 2029.

In aggiunta, fra gli altri provvedimenti si semplifica l'attuale complesso iter procedurale relativo alla concessione dei finanziamenti a valere sul Funt - Fondo Unico Nazionale per il Turismo, rifinanziato complessivamente per 37,5 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2026-2028.

Infine, un'altra novità è rappresentata dal 'Riconoscimento di Destinazione turistica di qualità'. Attraverso un apposito decreto, il Ministero riconoscerà tale titolo ai comuni, alle unioni di comuni e alle isole minori con popolazione inferiore a 30mila abitanti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla commissione tecnica del dicastero, per finanziare il miglioramento dell’offerta turistica.