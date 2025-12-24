Il settore crociere accelera la commercializzazione delle prossime stagioni per intercettare la domanda di lungo periodo e stabilizzare i prezzi, aprendo i calendari con ultra anticipo per puntare tutto sulla vendita anticipata, talvolta già al 2028.

Come evidenzia una riflessione di hosteltur.com, sembrerebbe sulla via del tramonto l’abitudine di decidere a medio termine. Ad esempio, Seabourn ha presentato da poco la ‘Cape to Cape World Cruise’ del 2028.

Msc Crociere: dalle nuove rotte 2026 all’orizzonte 2028

La compagnia ha appena presentato i suoi itinerari per l’estate 2026 nel Mediterraneo orientale. Tra le novità figurano scali in porti come Siros, in Grecia, o Marmaris, in Turchia, a conferma di una chiara strategia di diversificazione delle destinazioni. I calendari della compagnia arrivano però già al 2028. Questa settimana sono state aperte le vendite per l’Msc World Cruise 2028, un itinerario di 115 notti a bordo della rinnovata Msc Magnifica che avrà una delle sue partenze da Barcellona il 7 gennaio 2028.

Costa Crociere: focus sulle esperienze

Nel caso di Costa Crociere, le prenotazioni per il Giro del Mondo 2027 sono state aperte a febbraio di quest’anno. L’itinerario, a bordo di Costa Deliziosa, toccherà i cinque continenti in 139 giorni. Inoltre, la compagnia italiana sta puntando sul rafforzamento delle esperienze attraverso la nuova “Sea & Land Wonder Platform”.

Le compagnie americane

Anche Norwegian Cruise Line ha fatto la sua mossa questa settimana, svelando il piano operativo per l’inverno 2027/28. Tra gli aspetti più rilevanti per il mercato spagnolo orientato ai Caraibi, la compagnia ha confermato il ritorno della Norwegian Dawn a Jacksonville e un’ampia offerta di itinerari brevi e lunghi tra Bahamas e Caraibi occidentali.

Royal Caribbean, dal canto suo, ha aperto già le prenotazioni per le crociere caraibiche della stagione 2027-2028. La compagnia statunitense posizionerà 13 navi, tra cui la nuova Legend of the Seas, che debutterà a luglio 2026, e la Allure of the Seas, offrendo itinerari da Florida, New Orleans e diversi porti dei Caraibi. Con crociere da tre a nove notti, l’obiettivo è anche capitalizzare il successo di destinazioni esclusive come Perfect Day at CocoCay e dei nuovi Royal Beach Club.