Quella del 2025 non è solo una convention annuale, ma un giro di boa per Costa Crociere. Ad aprire il Global Summit 2026 a bordo dell’ammiraglia Costa Smeralda nel tramonto di Marsiglia è la 30^ edizione de I Protagonisti del Mare 2025: “Siamo stati il primo tour operator a crederci e a mantenere vivo questo premio in trent’anni, che rappresentano il traguardo di una rotta che abbiamo creato e navigato insieme agli agenti di viaggi, grazie al loro supporto” commenta il vice president World Wide sales Costa Crociere, Luigi Stefanelli.

La celebrazione di consegna dello speciale Delfino alla presenza di 1.600 ospiti tra partner della distribuzione e media, di cui 800 adv, orchestrata dal direttore commerciale Riccardo Fantoni, arricchita dalla performance del mentalist Luca Volpe e accompagnata dalla presenza sul palco dagli area manager del gruppo, annovera 76 agenzie, tra nominate e premiate, professionisti distintisi per eccellenza e senso di appartenenza in diverse categorie in tutta Italia, oltre al premio alla stampa trade, alla categoria blogger e ai sales manager.

Il premio alla carriera Piero Pagni quest’anno va a Mario Cristini di MGM Viaggi: “Ringraziamo chi era già un pilastro tre decenni fa, chi lo è diventato man mano, chi lo è ora e chi lo diventerà domani, unendo le rispettive storie per costruire grandi cose anche nei prossimi 30 anni” dice consegnandolo l’a.d. di Costa Mario Zanetti.

L’elenco dei premiati vede:

Migliore Agenzia Nuovi Clienti

Nord Italia: ELAN TRAVEL

Centro italia: ALI&SOF VIAGGI

Sud Italia: Saudade Viaggi

Migliore Agenzia Clienti COSTA CLUB

Nord: Life Eventi

Centro: Aquila Bianca viaggi

Sud: I mille viaggi

Migliore Agenzia Vendite Pacchetti MY Explorations

Nord: Samarka viaggi

Centro: La girandola viaggi e turismo

Sud: Platani Travel

Migliore agenzia vendite di valore

Nord: ACI Bluteam

Centro: Viaggi Beltrami

Sud: Chinnici Viaggi

Migliore Agenzia Early Booking

Nord: Di&Gi Viaggi

Centro: Adesso Sole

Sud: Oasi e miraggi

Riconoscimento Future Cruise Sales: Erebus

Riconoscimento ai Network:

Welcome Travel Group

Gruppo Gattinoni

Migliore Agenzia Vendite Gruppi

Nord: Polaris Viaggi

Centro: Rock & Roll Viaggi

Sud: Jonica Travel

Migliore Agenzia Vendita MICE:

Robe di Viaggio

Migliore Evento MICE:

The Big Picture

Migliore Agenzia vendite Individuali

Nord: Tiepolo Viaggi

Centro: Business Class Viaggi

Sud: Citypass Travel

Migliore Agenzia Vendite Totali

Nord: Istante Viaggi

Centro: S’istella Viaggi

Sud: Viaggi Ke

Migliore Online Travel Agency Vendite Totali:

Crociere.com

Migliore Online Travel Agency Vendite di Valore:

Crociere Più

Top Performance Italia

Criluma viaggi

Destinazione Sole

Erebus

Lastminuteclick

Adularia Viaggi

Isola Bianca

Tutto colorato viaggi

Sogni ed emozioni viaggi

Agenzia Viaggi Lisippo

Altea Viaggi

Sagist Viaggi

Crociere Gratis

Over the Top History

Andirivieni Travel

Stat Viaggi

Osiris Travel

Il Vagero

Adda Viaggi

New Feeling Viaggi

Conca d’oro Viaggi

Caputo Viaggi

Agua Travel

Over the Top

4 U Travel

Vi.Def

I Viaggi del Principe

Volare Together

Lory Viaggi

Il salotto dei viaggi

Fisicara Viaggi

Premio Costa Crociere Foundation:

Gattinoni Travel Point di Lecce