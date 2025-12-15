Quella del 2025 non è solo una convention annuale, ma un giro di boa per Costa Crociere. Ad aprire il Global Summit 2026 a bordo dell’ammiraglia Costa Smeralda nel tramonto di Marsiglia è la 30^ edizione de I Protagonisti del Mare 2025: “Siamo stati il primo tour operator a crederci e a mantenere vivo questo premio in trent’anni, che rappresentano il traguardo di una rotta che abbiamo creato e navigato insieme agli agenti di viaggi, grazie al loro supporto” commenta il vice president World Wide sales Costa Crociere, Luigi Stefanelli.
La celebrazione di consegna dello speciale Delfino alla presenza di 1.600 ospiti tra partner della distribuzione e media, di cui 800 adv, orchestrata dal direttore commerciale Riccardo Fantoni, arricchita dalla performance del mentalist Luca Volpe e accompagnata dalla presenza sul palco dagli area manager del gruppo, annovera 76 agenzie, tra nominate e premiate, professionisti distintisi per eccellenza e senso di appartenenza in diverse categorie in tutta Italia, oltre al premio alla stampa trade, alla categoria blogger e ai sales manager.
Il premio alla carriera Piero Pagni quest’anno va a Mario Cristini di MGM Viaggi: “Ringraziamo chi era già un pilastro tre decenni fa, chi lo è diventato man mano, chi lo è ora e chi lo diventerà domani, unendo le rispettive storie per costruire grandi cose anche nei prossimi 30 anni” dice consegnandolo l’a.d. di Costa Mario Zanetti.
L’elenco dei premiati vede:
Migliore Agenzia Nuovi Clienti
Nord Italia: ELAN TRAVEL
Centro italia: ALI&SOF VIAGGI
Sud Italia: Saudade Viaggi
Migliore Agenzia Clienti COSTA CLUB
Nord: Life Eventi
Centro: Aquila Bianca viaggi
Sud: I mille viaggi
Migliore Agenzia Vendite Pacchetti MY Explorations
Nord: Samarka viaggi
Centro: La girandola viaggi e turismo
Sud: Platani Travel
Migliore agenzia vendite di valore
Nord: ACI Bluteam
Centro: Viaggi Beltrami
Sud: Chinnici Viaggi
Migliore Agenzia Early Booking
Nord: Di&Gi Viaggi
Centro: Adesso Sole
Sud: Oasi e miraggi
Riconoscimento Future Cruise Sales: Erebus
Riconoscimento ai Network:
Welcome Travel Group
Gruppo Gattinoni
Migliore Agenzia Vendite Gruppi
Nord: Polaris Viaggi
Centro: Rock & Roll Viaggi
Sud: Jonica Travel
Migliore Agenzia Vendita MICE:Robe di Viaggio
Migliore Evento MICE:
The Big Picture
Migliore Agenzia vendite Individuali
Nord: Tiepolo Viaggi
Centro: Business Class Viaggi
Sud: Citypass Travel
Migliore Agenzia Vendite Totali
Nord: Istante Viaggi
Centro: S’istella Viaggi
Sud: Viaggi Ke
Migliore Online Travel Agency Vendite Totali:
Crociere.com
Migliore Online Travel Agency Vendite di Valore:
Crociere Più
Top Performance Italia
Criluma viaggi
Destinazione Sole
Erebus
Lastminuteclick
Adularia Viaggi
Isola Bianca
Tutto colorato viaggi
Sogni ed emozioni viaggi
Agenzia Viaggi Lisippo
Altea Viaggi
Sagist Viaggi
Crociere Gratis
Over the Top History
Andirivieni Travel
Stat Viaggi
Osiris Travel
Il Vagero
Adda Viaggi
New Feeling Viaggi
Conca d’oro Viaggi
Caputo Viaggi
Agua Travel
Over the Top
4 U Travel
Vi.Def
I Viaggi del Principe
Volare Together
Lory Viaggi
Il salotto dei viaggi
Fisicara Viaggi
Premio Costa Crociere Foundation:
Gattinoni Travel Point di Lecce
Remo Vangelista