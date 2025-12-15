ÖBB lancia un collegamento ferroviario giornaliero tra Trieste e Vienna

ÖBB accorcia le distanze tra Trieste e Vienna. La società ferroviaria ha aperto un nuovo collegamento giornaliero Railjet Öbb che unisce le due destinazioni in poco più di sei ore.

Il nuovo servizio è operato tutti i giorni con partenze da Trieste alle 14:22 nei giorni feriali e alle 14:37 nei weekend; e da Vienna alle 21:07.

A bordo tre classi: 42 posti di First Class, 6 posti di Business Class e 394 posti di Economy Class.

“Con questo nuovo collegamento, Trieste e Vienna non sono mai state così vicine - dichiara la società ferroviaria in una nota -. È un invito a scoprire, a incontrarsi, a vivere l’Europa in modo sostenibile e confortevole”.

L’apertura del Trieste-Vienna, continua l’azienda, “si inserisce in una visione di ampio respiro, che coniuga mobilità sostenibile, valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo dei territori attraversati”.