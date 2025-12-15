Continuità territoriale sarda, Ita e Volotea uniscono le forze

Una proposta condivisa sulla continuità territoriale sarda. Ita Airways e Volotea si candidano insieme sulle rotte Cagliari-Roma Fiumicino e Olbia-Milano Linate. Un’offerta che nasce dall’obiettivo comune di garantire ai cittadini sardi e ai turisti collegamenti affidabili, regolari e accessibili tutto l’anno, anche nei periodi di bassa stagione.

La partnership valorizza la lunga esperienza di Volotea sulle rotte in CT e la capillarità del network Ita, con l’impegno a costituire un RTI in caso di aggiudicazione. Il progetto si innesta sull’accordo di interline già attivo, che amplia le opzioni di viaggio e genera 118 nuove connessioni via Fiumicino con un’unica prenotazione.

“Vogliamo offrire una soluzione più solida per la CT” commenta Carlos Muñoz, ceo di Volotea. “Insieme garantiremo un servizio all’altezza delle esigenze dell’Isola” aggiunge Joerg Eberhart, a.d. di Ita Airways.