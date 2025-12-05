Volotea apre la rotta invernale Genova-Madrid

Volotea accorcia le distanze tra Genova e Madrid. Ha debuttato oggi il nuovo collegamento invernale della low cost tra le due città. La rotta sarà operata per tutta la stagione ogni lunedì e venerdì.

Salgono così a 4 le destinazioni raggiungibili con la low cost dal Cristoforo Colombo: 2 in Italia (Napoli e Olbia), 1 in Francia (Parigi Orly) e, da oggi, 1 in Spagna (Madrid).

“Il nuovo collegamento diretto tra Genova e Madrid risponde concretamente alla domanda di maggiore connettività internazionale da e per la Liguria - ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Con due frequenze settimanali, questa nuova rotta semplifica gli spostamenti tra due città ricche di attrattive culturali e turistiche, offrendo nuove opportunità sia per il traffico leisure sia per quello business. Siamo davvero orgogliosi di annunciare anche un 2026 di forte crescita qui a Genova, con quasi 1.000 voli e oltre 162.000 posti in vendita”.

Guardando al prossimo anno, Volotea si prepara mettere in capo a Genova un’offerta in forte crescita: il vettore ha previsto oltre 162.000 posti in vendita, il 44% in più rispetto al 2025, e quasi 1.000 voli, in aumento rispetto ai 648 operati quest’anno.