Ponte dell’Immacolata: attesi circa 31,4 milioni di spostamenti sulla rete Anas

Si attende traffico intenso nelle arterie autostradali della Penisola per il Ponte dell’Immacolata. Secondo le stime di Anas saranno circa 31,4 milioni gli spostamenti di autoveicoli questo fine settimana. I flussi si dirigeranno verso le località montane, i capoluoghi e i centri commerciali per acquisti e/o gite ai mercatini di Natale.

I primi spostamenti inizieranno questo pomeriggio e proseguiranno domani mattina, principalmente verso le grandi città, mentre lunedì pomeriggio inizieranno i grandi rientri.

Particolarmente interessati dal traffico, nelle giornate di venerdì e sabato, gli itinerari in direzione Sud, verso le località di provincia, lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e in uscita dai centri urbani.

L’intensificazione della circolazione riguarderà i principali itinerari Anas: la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 ‘Appia’ assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al Nord: i raccordi autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

“In queste festività caratterizzate da spostamenti di breve e media percorrenza – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas Claudio, Andrea Gemme - chiediamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, le distanze tra i veicoli e di evitare qualsiasi tipo di distrazione alla guida, innanzitutto con l’uso del cellulare. Inoltre, dotarsi, come previsto dalla normativa nazionale, di catene a bordo o di pneumatici invernali. Ricordiamoci sempre – sottolinea l’Ad Anas - che la sicurezza dipende dai comportamenti di ciascuno di noi. Come recita il nostro spot, quando sei alla guida tutto può aspettare”.

