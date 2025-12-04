Ponte dell’Immacolata: crescono spesa e prezzi

Ponte dell’Immacolata con tanti turisti ma anche tanti aumenti. La denuncia arriva da Assoutenti che ha messo a confronto il ponte di quest’anno con quello del 2023, anno in cui partirono 13,3 milioni di italiani e il giorno di festa cadeva di venerdì.

“La spesa, a parità di notti fuori casa, costa quest'anno l'11,8% in più - analizza Assoutenti - Questo a causa degli aumenti di prezzi e tariffe in tutto il comparto dei viaggi”.

Secondo l’associazione a tutela dei consumatori, rispetto allo stesso periodo del 2023 i biglietti dei voli europei sono rincarati del 17,8%, quelli dei treni del 3,3%, mentre i pacchetti vacanza del 23,9%. Dormire in hotel e mangiare costa circa l'8 in più. In sensibile aumento anche le tariffe di skipass, lezioni di sci e servizi vari.