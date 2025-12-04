Joerg Eberhart è fiducioso. L’a.d. e direttore generale di Ita Airways, da circa un anno al timone della compagnia, conta ancora di raggiungere il pareggio entro quest’anno. “Manca circa un mese - ha detto nel corso di un’intervista a quotidiano.net -, i numeri che vedo sono incoraggianti. La catastrofe di Airbus non si è verificata, il problema è stato risolto. Ma all’inizio temevo di dover essere costretto a invocare aiuti di Stato...”.

Un percorso, aggiunge, imprevedibile, “ma dovremmo farcela. Al 31 ottobre avevamo ricavi superiori del 2,7% rispetto allo scorso anno. Sul risultato netto potremmo essere ancora sotto a causa dei costi dei leasing. Se non prima recupereremo entro il 2027, quando svilupperemo appieno le sinergie col gruppo Lufthansa”.

E sulla scalata alle quote di Ita Airways, con l’intenzione di salire al 90%, precisa che la mossa sarà a tutto vantaggio dell’Italia perché i soldi andranno al Governo italiano, che è azionista di Ita. “Stiamo trasformando Ita in una vetrina del Made in Italy” aggiunge, e intanto anticipa le mosse future: “Nei prossimi cinque anni - dice - cresceremo del 4% sul lungo raggio; vediamo del potenziale negli Usa, e non solo. Resta il problema dei vettori a terra. Diciamo che siamo al decollo e dobbiamo ancora raggiungere quota. Però acquistiamo aerei di nuova generazione - saranno 30 fra cinque anni nel lungo raggio - e assumiamo: sono in arrivo 70 persone ad aereo. Piloti ma anche tecnici e personale di terra”.

E sul periodo trascorso alla guida di Ita Airways commenta: “È stato un anno interessante, durante il quale ho imparato molto. Guido un’azienda di 5.000 persone avviata da zero quattro anni fa e siamo un po’ tutti come pionieri. Vivo un periodo intenso, fatto di grandi sfide”.