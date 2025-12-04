Voli Giappone-Cina, proseguono i tagli: ma le compagnie del Dragone non vendono gli slot

Continua il braccio di ferro aereo tra Cina e Giappone. Oltre il 40% dei voli previsti da Pechino verso Tokyo per dicembre sono stati cancellati, per un totale di oltre 1.900. È quanto scrive il Global Times, il tabloid del Quotidiano del Popolo, secondo cui il numero di voli che collegano i due Paesi diminuirà ancora del 34% nella seconda settimana di dicembre.

Inizialmente, per la stagione invernale, erano previsti 525 voli settimanali. Tuttavia, hanno rilevato i media nipponici, le compagnie aeree del Dragone hanno tagliato i voli, ma non hanno venduto gli slot. È il segnale che indica, secondo gli osservatori, come il braccio di ferro tra i due Paesi sia destinato comunque a risolversi.