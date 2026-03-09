Aeroporti di Dubai: “Recarsi negli scali solo se il volo è confermato”

“Si invitano i viaggiatori a non recarsi a Dxb o Dwc a meno che non siano stati contattati dalla propria compagnia aerea per la conferma del volo, poiché gli orari continuano a cambiare”. Questo l’avviso pubblicato dalla società di gestione degli aeroporti di Dubai.

Confermando la ripresa parziale delle operazioni dal Dubai International e dal Dubai World Central-Al Maktoum International, Dubai Airports invita i passeggeri a raggiungere gli scali esclusivamente per le partenze confermate.

In merito alla crisi che sta interessando l’area, la società di gestione ha comunicato che “gli aeroporti di Dubai continuano a monitorare attentamente la situazione in coordinamento con le autorità competenti e il nostro obiettivo rimane quello di mantenere i più elevati standard di sicurezza operativa, protezione e benessere dei passeggeri e del personale”.