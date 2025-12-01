Travel Friends: esperienza e innovazione al servizio delle agenzie

“Vogliamo dare alle agenzie un’assistenza reale, non intermediata”. Il messaggio di Michele Ramanzin, ceo e founder di Travel Friends è chiaro e diretto. Così come lo sono le premesse su cui si fonda il nuovo progetto Tour Operator Online B2B, sul mercato da un paio di mesi e con un ottimo riscontro da parte degli agenti. “Attraverso questo strumento – tiene a sottolineare Luca Riminucci, Managing Director, – non intendiamo solo vendere ma costruire partnership e fare concretamente squadra con le agenzie. Siamo sul mercato da vent’anni e abbiamo lanciato sul mercato una nuova piattaforma di prenotazioni online proprio per vendere i nostri servizi alle agenzie di viaggio e per supportare la loro operatività attraverso una soluzione al passo coi tempi, tecnologicamente avanzata e competitiva. La tecnologia è infatti il vero cuore di questo progetto Travel Friends e ne rappresenta uno dei maggiori vantaggi competitivi”.

Quali sono precisamente i vantaggi?

Anzitutto disponiamo di un impianto tecnologico di completo e affidabile, il che è indubbiamente un asset distintivo. Questo ci permette di avere due portali in dialogo fra loro: un portale per i servizi a terra che consente la prenotazione rapida e integrata di hotel, tour e city breaks, treni, crociere, noleggio auto, escursioni e transfer, e un portale voli con piattaforma esclusiva MULTI-GDS per la biglietteria aerea con accesso a tariffe negoziate riservate ai tour operator, tariffe private NCD e voli low cost. In secondo luogo, grazie a una rete commerciale ben radicata, possiamo contare sul presidio capillare del retail italiano. Attualmente abbiamo infatti dieci sales attivi sul territorio a cui si aggiungono tre inside sales a costante supporto delle agenzie e un sales dedicato allo sviluppo dei mercati internazionali per la vendita del prodotto in modalità xml.

Dunque puntate anche al mercato estero?

“Certamente”, continua Riminucci, “desideriamo accrescere la presenza fuori dall’Italia presidiando i mercati chiave, e lo facciamo anche attraverso la partecipazione alle principali fiere nazionali e internazionali. Per il 2026 ci siamo posti il traguardo di aumentare la contrattazione diretta sul prodotto Italia, specializzandoci sul prodotto mare e montagna oltre che sulle major cities, continuando al contempo ad investire in tecnologia come leva primaria di differenziazione”.