Stai a vedere che il tour operating che molti snobbano è ancora un business di tutto rispetto. Un pensiero che emerge in modo netto dopo aver letto la nota di Hotelturist spa, che ha reso noto di aver finalizzato due interventi di liquidità per 54,3 milioni di euro.

Operazione che il ceo della società, Alberto Peroglio Longhin, ha definito “un passaggio strategico per sostenere la crescita del gruppo”. C’è senza dubbio lo zampino del manager torinese per questa iniezione di denaro, vista la sua vicinanza con il mercato del credito.

Peroglio nel comunicato ha poi aggiunto che “il pool di banche ha riconosciuto il lavoro svolto in queste stagioni e siamo pronti a cogliere nuove opportunità”.

Si parla così di consolidare Th Resorts tra le principali catene italiane e proseguire “il percorso di crescita di Baobab”. Un concetto che ritorna poi nell’ultimo passaggio della comunicazione dove si parla di “valorizzazione del marchio Baobab nel tour operating”.

Un operatore che nelle ultime stagioni ha realizzato una progressione dei ricavi importante.