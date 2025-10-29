Un anno oltre le attese per Baobab. Il tour operator del Gruppo Th chiude il 2025 a quota 75 milioni di fatturato, segnando in una sola annata una crescita di 31 milioni di euro. “I risultati del ramo tour operator ci rendono particolarmente orgogliosi – commenta il presidente Graziano Debellini -, perché in pochi anni siamo riusciti a costruire da zero un operatore che oggi può competere con i principali player italiani”.

La performance di Baobab è il frutto di una strategia iniziata quattro anni fa dal Gruppo Th e che ha fatto leva sullo sviluppo del tour operating, come parte integrante di un’operazione di diversificazione del business. “Non è stato un percorso semplice per un gruppo con radici alberghiere così profonde - precisa Debellini -, ma la capacità del management di adattarsi e innovare ci ha permesso di diventare un vero polo turistico integrato, con ambizioni di crescita costante”.

I passi fatti

Nell’ambito di questo percorso, Baobab ha ampliato l’offerta con un portafoglio di prodotti capace di intercettare target e stili di viaggio differenti, grazie anche al marchio Markando, dedicato ai viaggi su misura e in forte espansione con un +84% di fatturato.

Parallelamente, l’operatore ha rafforzato la rete vendite, oggi composta da 20 addetti distribuiti su quasi tutto il territorio nazionale, con l’ingresso recente della Liguria. Un presidio diffuso che consente al gruppo di rispondere in modo capillare e personalizzato alle esigenze delle agenzie.

L’espansione verso l’estero ha inoltre generato nuove sinergie e opportunità di crescita. Lo sviluppo del prodotto internazionale ha accompagnato l’apertura della prima gestione Th all’estero, il Th Blu Lagoon di Marsa Alam, e ha favorito la nascita della prima partnership straniera della Scuola Italiana di Ospitalità con il Campus Enrico Mattei di Hurghada, rafforzando così il legame tra formazione e impresa anche su scala internazionale.

L’obiettivo

Forte dei risultati ottenuti in questo 2025, le attese per il futuro sono alte. “Oggi le agenzie trovano nel nostro Gruppo un interlocutore capace di accompagnarle in ogni segmento di business – conclude Debellini –. Continueremo, insieme ai nostri soci Cdp e Isa, a lavorare, con l’obiettivo di portare quest’area a 150 milioni di euro nei prossimi anni, in un piano complessivo che guarda ai 400 milioni di fatturato di Gruppo. Una prospettiva che conferma la solidità di un modello costruito sull’integrazione tra ospitalità, prodotto e persone”.