Hilton si espande in Francia con un DoubleTree a Parigi

Hilton accelera la crescita in Francia con il nuovo DoubleTree by Hilton Paris Boulogne, la cui apertura è prevista nel gennaio 2026. Nasce dalla conversione dell’ex Radisson Blu e rafforza la presenza del gruppo nella capitale, dopo nuovi ingressi tra cui il brand Spark a Lione.

Situato in avenue Edouard Vaillant a Boulogne-Billancourt, vicino a Roland-Garros, Parc des Princes e alla metro Porte de Saint-Cloud, l’hotel punta a business traveller e leisure. Offrirà 170 camere e suite, ristorante con terrazza, bar e area fitness. Importante il focus Mice 550 mq di spazi eventi, 6 sale riunioni e 1 plenaria fino a 220 ospiti, a supporto di un mercato che mantiene Parigi tra le capitali mondiali del turismo d’affari. L’hotel genererà valore per l’area metropolitana favorendo flussi turistici oltre il centro e contribuendo alla domanda premium in crescita nella regione Île-de-France.