Hilton nominata World’s Best Workplace da Great Place to Work

È la seconda volta in tre anni. Hilton è stata nuovamente nominata prima nella classifica dei migliori posti di lavoro al mondo stilata da Great Place to Work®. Questo riconoscimento fa seguito al piazzamento ottenuto quest’anno dal gruppo come n.1 Best Workplace in Italia per il terzo anno consecutivo. “La nostra cultura aziendale - osserva Simon Vincent cbe, evp & president Emea di Hilton -, riconosciuta a livello internazionale, si fonda su formazione continua, possibilità di crescita, flessibilità lavorativa, benefit esclusivi e programmi completi. In un momento in cui il benessere dei dipendenti è più importante che mai, insieme ai nostri 4.000 team member in Italia stiamo costruendo un ambiente di lavoro più sano e felice, che si riflette direttamente nell’esperienza eccezionale offerta ai nostri clienti”.

È questo il decimo anno consecutivo in cui l’azienda figura nella World’s Best Workplaces™ classifica e Hilton è stata recentemente il n. 1 Best Workplace in altri 17 Paesi, tra cui Francia, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Uk. Dal settembre 2024 Hilton ha aggiunto quasi 20mila nuovi team member tra le sue strutture in management e in franchising, oltre che in ruoli aziendali, grazie all’apertura di quasi tre hotel al giorno nell’ultimo anno.

In Italia il portafoglio include Terradamari Resort & Spa Marina di Modica, Tapestry Collection by Hilton, Picciolo Etna Golf Resort & Spa, Curio Collection by Hilton, Hampton by Hilton Venice Isola Nuova e Hilton Turin Centre. Nel nostro Paese l’azienda è inoltre impegnata a sostenere percorsi di inserimento nel settore dell’ospitalità in collaborazione con partner come PizzAut e l’Associazione Italiana Persone Down. Il programma Emea Team Member Exchange ha raggiunto oltre 1.000 partecipanti, che hanno acquisito esperienza negli hotel della regione Emea.

Dal 2022 Hilton ha creato oltre 2,5 milioni di opportunità di formazione e crescita professionale per i propri dipendenti attraverso programmi che offrono coaching, mentoring e leadership per acquisire nuove competenze e ottenere certificazioni.