Due nuovi Waldorf Astoria, e poi Signia, NoMad, Conrad, Canopy e Curio. Il 2026 di Hilton sarà ricco di nuove aperture di rilievo, fra le quali spicca, per l’Italia, il Canopy by Hilton Milan Duomo, in via Torino a Milano a pochi passi dal Duomo e dalla Galleria Vittorio Emanuele II.

Londra, invece, sarà teatro di un intervento che si preannuncia iconico: nascerà infatti un Waldorf Astoria all’interno del London Admiralty Arch, alla fine del The Mall di fronte a Buckingham Palace. Hilton, in collaborazione con Reuben Brothers, sta restaurando il monumento per riportarlo al suo antico splendore: al suo interno troveranno posto un hotel da 100 camere e suite e 1.600 metri quadrati di residenze private. A disposizione degli ospiti spazi per grandi e piccoli eventi, tra cui una magnifica ballroom in grado di ospitare fino a 300 ospiti, che regalerà un ambiente eccezionale per occasioni importanti.

Ancora in Europa, a Istanbul, aprirà l’Hilton Istanbul Bosphorus, la rinascita di una leggenda. Aperto nel 1955, l’hotel ha ospitato reali, celebrities e icone internazionali. Al termine di una ristrutturazione, la struttura metterà a disposizione 475 camere tra cui 39 suite. In Algarve invece aprirà Casa de Sada Algarve Beach Resort, Curio Collection by Hilton, un albergo da 183 camere dove respirare relax e tranquillità. Il punto forte di questo resort è la sua posizione sulla spiaggia con oltre 18 campi da golf nelle vicinanze. La struttura è collocata a breve distanza in auto da Vilamoura e Quinta do Lago e a soli 40 km dall'aeroporto di Faro.

A San Sebastian, nei Paesi baschi, ultima apertura europea con Palacio Bellas Artes San Sebastian, Curio Collection by Hilton, situato in un cinema in stile Beaux-Arts con 81 camere e suite.

Il secondo Waldorf Astoria sarà invece in Asia, a Kuala Lumpur. L’hotel segna il debutto dell’iconico marchio in Malesia: situato a pochi passi dal KLCC, dal Pavilion Mall e dalle attrazioni di Bukit Bintang, l'hotel offrirà 272 suite a partire da 80 metri quadrati e oltre 4.250 metri quadrati di spazi per riunioni ed eventi, tra cui la Waldorf Astoria Grand Ballroom di 1.590 metri quadrati.

Il marchio Conrad sbarca invece a Riyadh, con il Conrad Riyadh Laysen Valley, un hotel da 170 camere situato di fronte al quartiere diplomatico della città (DQ) e vicino alla Corte Reale e agli hub commerciali.

NoMad arriva invece a Singapore. Gli ospiti si troveranno a pochi passi dal principale quartiere dello shopping, della ristorazione e dell'intrattenimento di Singapore, con collegamenti diretti ad Arab Street, Bugis e Chinatown.

Due nuove aperture anche nelle Americhe, con il Perla La Paz, Tapestry Collection by Hilton, situato all’interno delle storico edificio dell’Hotel Perla e il Signia by Hilton Diplomat Beach Resort, in Florida, situato su un’isola tra Miami e Ft. Lauderdale.