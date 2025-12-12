eDreams Odigeo accelera il ritorno per gli azionisti con 9 milioni di azioni cancellate

eDreams Odigeo prosegue nella sua strategia di riduzione continua del capitale. La società ha infatti completato il rimborso di 3 milioni di azioni. Questa operazione fa seguito al precedente rimborso di 3 milioni di azioni avvenuto il 7 ottobre 2025 e alla riduzione iniziale di 2,98 milioni di azioni avvenuta l’11 luglio 2025. In totale, la società ha rimborsato circa 9 milioni di azioni in cinque mesi, pari a circa il 7,57% dell’attuale capitale sociale.

“Questa cancellazione di azioni riflette direttamente il potenziale di generazione di cassa del nostro modello di abbonamento Prime - commenta David Elízaga, Chief Financial Officer di eDreams Odigeo -. Con quest’esecuzione abbiamo cancellato quasi 9 milioni di azioni dal mese di luglio, pur mantenendo un’ulteriore capacità autorizzata per continuare questo programma. Con una base crescente di 7,7 milioni di membri a supporto della nostra forza finanziaria, siamo pronti a mantenere questo slancio e continuare a ottimizzare la nostra struttura di capitale a lungo termine”.

L’obiettivo generale di queste riduzioni di capitale è aumentare l’utile per azione, contribuendo direttamente all’accrescimento del valore per gli azionisti della società. Questa strategia è sostenuta dal solido modello di business e dalla capacità di generare forti flussi di cassa, che consentono a eDreams Odigeo di investire in iniziative di crescita strategica - compresa l’espansione in nuovi prodotti e mercati per raggiungere l’ambizioso obiettivo di 13 milioni di abbonati entro il 2030 -, mantenendo al contempo una politica continuativa di remunerazione degli azionisti continuativa. Una solidità finanziaria che supporta il piano di investimento di 100 milioni di euro in ulteriori riacquisti di azioni nei prossimi due anni.