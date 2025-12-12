I viaggi di Natale dei single, Speed Vacanze: “Vincono Giordania, Turchia e Marocco”

Giordania, Turchia, Marocco, ma anche New York e Islanda. Queste le mete più gettonate dai solo traveller per le feste di fine anno.

Il mese di dicembre si rivela un mese strategico per il segmento, e SpeedVacanze, attivo nel settore di vacanze e crociere per single da oltre vent’anni, sta registrando in questo periodo un aumento costante dell’interesse verso mete che combinano atmosfera festiva, esperienze insolite e possibilità di socialità.

La Giordania resta una delle destinazioni più richieste: ha registrato un aumento del +31% di viaggiatori individuali negli ultimi due anni.

Molto apprezzata anche la Turchia, che grazie a esperienze come l’alba in mongolfiera o le escursioni tra canyon e altipiani, ha visto crescere il turismo individuale del +22%.

Particolarmente attrattivo per i solo traveller il Marocco, che sta registrando un aumento dei viaggiatori in solitaria del 33% grazie al suo mix di cultura e natura, nonché al fascino di Marrakech, del deserto di Agafay e delle Cascate di Ouzoud.

Per chi preferisce il mare d’inverno, le crociere per single ai Caraibi restano una scelta molto ricercata grazie al clima caldo, ai ritmi distesi e alla facilità di socializzazione tipica dei viaggi in nave.

Tra le destinazioni urbane, New York mantiene il primato, seguita da Londra e Barcellona.

Infine, l’Islanda è diventata una delle mete simbolo di chi cerca un’esperienza a contatto con la natura e sta registrando un aumento delle partenze nei mesi invernali del +28%.