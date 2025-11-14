Turchia: oltre 50 milioni di visitatori internazionali in nove mesi

Sono oltre 50 milioni i visitatori internazionali ospitati dalla Turchia nei primi nove mesi del 2025. Una cifra che rappresenta una crescita dell’1,6% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno, mentre le entrate turistiche da gennaio a settembre hanno fatto segnare un incremento superiore: il 5,7% in più sul 2024, per un totale di 50 miliardi di dollari.

I 50 milioni di visitatori internazionali hanno soggiornato in media 10,3 notti, spendendo circa 103 dollari a persona per notte nei primi nove mesi del 2025, dato che riflette un incremento del 7% rispetto all’anno precedente.

“La nostra regione - sottolinea Mehmet Nuri Ersoy, ministro della Cultura e del Turismo della Repubblica di Türkiye - ha dovuto affrontare sfide significative: abbiamo osservato gli effetti dei conflitti regionali e degli slittamenti stagionali causati dal riscaldamento globale. Grazie alla nostra strategia abbiamo tuttavia superato le entrate dello scorso anno del 5,7% e registrato un notevole risultato di 50 miliardi di dollari statunitensi. È la prima volta che superiamo i 50 miliardi nel terzo trimestre. Guardando al resto dell’anno, siamo raggiungeremo il nostro obiettivo di 64 miliardi di entrate”.

I primi tre mercati di provenienza dei visitatori in Türkiye sono stati la Federazione Russa (5,53 milioni), la Germania (5,22 milioni) e il Regno Unito (3,54 milioni).