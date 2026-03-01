Federalberghi Capri: Coppola riconfermato presidente

Lorenzo Coppola è stato riconfermato presidente di Federalberghi Isola di Capri. Il nuovo consiglio direttivo vede quindi Coppola (Hotel San Michele di Anacapri) come presidente, affiancato dal presidente onorario Sergio Gargiulo (Hotel Syrene di Capri), e con la conferma di Antonino Esposito (Hotel la Minerva di Capri), Paolo Federico (direttore Hotel Punta Tragara di Capri), Valerio Paone (direttore Luxury Villa Excelsior Parco di Capri) e Guido D’Auria (Residence 2 Pini di Anacapri). New entry per Fabio Raucci (hotel manager Jumeirah Capri Palace di Anacapri), Antonio Desiderio (hotel manager JK Place di Capri), Anna Di Tommaso (learning & development coordinator Hotel La Palma di Capri) e Pierluigi Anastasio (B&B La Bomboniera di Capri) in quota Federalberghi Extra. Le nomine segnano il rinnovamento dell’associazione con una rappresentanza più aderente a quella che è l’offerta di Capri, sia dal punto di vista ricettivo che da quello extra ricettivo.

Tra le priorità del nuovo mandato di Lorenzo Coppola vi saranno la promozione di iniziative per la destagionalizzazione e il rafforzamento della collaborazione tra strutture ricettive e extra ricettive. Il rinnovamento del consiglio direttivo nasce dalla volontà di rispondere meglio alle esigenze di un mercato turistico in evoluzione e di garantire una rappresentanza più inclusiva delle diverse realtà dell’isola.

“Sono onorato per la fiducia che i colleghi hanno voluto confermarmi – dice Coppola -. Negli ultimi tre anni abbiamo vissuto un’epoca di profondi mutamenti, che hanno trasformato radicalmente sia il volto dell’Isola di Capri che le dinamiche del settore turistico ricettivo. Abbiamo assistito a uno scenario in forte evoluzione: al rinnovo delle amministrazioni locali è corrisposto un massiccio ingresso nel comparto ricettivo di catene internazionali votate al turismo di lusso. Parallelamente, è maturata l'esigenza, non più rimandabile, di una gestione sinergica del turismo tra pubblico e privato.”