Polinesia Francese, lo sviluppo di Air Moana

Fresca vincitrice del World Luxury Travel Award 2025 come “miglior compagnia domestica nella Polinesia Francese”, Air Moana ha contribuito a trasformare l’offerta turistica delle isole di Tahiti in meno di tre anni dall’avvio della sua attività.

Da Papeete a Bora Bora e Raiatea, da Huahine a Rangiroa, la giovane compagnia permette oggi connessioni con le isole minori dell’arcipelago pacifico (incluse le remote Nuku Hiva e Hiva Oa), avendo integrato dallo scorso luglio un terzo aereo ATR 72-600 XT, oltre ad aver lanciato quest’anno i collegamenti con Huahine (L’isola giardino delle Leeward Islands) e Fakarava (paradiso diving degli atolli Tuamotus).

All’accresciuta mobilità per gli spazi vergini della Polinesia Francese ha poi risposto Tahiti Tourisme con la nuova piattaforma Hina, grazie alla quale è possibile coinvolgere i visitatori internazionali e locali in donazioni per progetti sostenibili a favore delle comunità più fragili. Consolidandosi un’offerta maggiormente diversificata, il tasso repeater sulla destinazione risulta ora in crescita, tanto da esser arrivato già per gli italiani al 7%.