Aer Lingus a quota 20 sugli Usa con il volo su Pittsburgh

Aer Lingus non frena l’espansione sugli Stati Uniti e arriva alla cifra tonda. Sarà infatti il collegamento su Pittsburgh, che prenderà il via la prossima estate, la ventesima rotta del vettore irlandese verso gli States. Si tratta della seconda new entry del prossimo anno dopo l’annuncio del volo da Dublino su Raleigh/Durham.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, il volo prenderà il via il 25 maggio e avrà 4 frequenze alla settimana e per il collegamento verrà utilizzato l’A321 da 184 posti o nella versione LR oppure in quella XLR.

Pittsburgh non avrà solo Aer Lingus per I collegamenti dall'Europa. British Airways offre voli tutto l'anno da Londra Heathrow (ogni giorno in estate con i B787-8/787-9), mentre Icelandair opera stagionalmente da Keflavik (quattro volte a settimana con I B737 MAX 8/MAX 9).