Dopo aver confermato che alcuni dei suoi aeromobili rientravano tra gli oltre 6.500 velivoli della famiglia Airbus A320 a livello mondiale che richiedevano un aggiornamento del software, Wizz Air ha sottolineato che l’aggiornamento è stato implementato con successo durante la notte tra venerdì e sabato su tutti i suoi aeromobili interessati. “Tutti i voli sono operativi - aggiunge lo statement del vettore - e non sono previste ulteriori interruzioni a causa del problema”.

“La sicurezza - precisa Diarmuid O Conghaile, direttore operativo di Wizz Air - rimane la priorità massima e prevalente della compagnia aerea e continuiamo a sostenere gli standard più rigorosi in ogni aspetto della nostra operatività”.

“Vorrei anche estendere i miei sinceri ringraziamenti ai nostri dedicati colleghi Wizz che hanno lavorato instancabilmente per tutta la notte per eseguire gli aggiornamenti in modo rapido ed efficiente - conclude -. Il loro impegno ha assicurato che i nostri passeggeri potessero viaggiare come previsto, nonostante le sfide affrontate”.