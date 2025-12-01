La Lombardia mette stile, creatività e cultura al centro della proposta turistica

La Lombardia definisce il proprio posizionamento turistico con una proposta che unisce eleganza, identità e innovazione. È “una Lombardia che si racconta in una maniera diversa, speciale, un po’ esclusiva, molto glamour”, incarnata dal brand Lombardia Style, espressione di “un modo di vivere che deve ispirare il bello”, come rimarca Paola Negroni, direttore generale della direzione turismo, marketing territoriale e moda. Un bello che si esprime nell’arte, nella cultura e nell’enogastronomia, attraverso esperienze volte ad attirare un pubblico internazionale “altospendente”.

“Ci interessa sempre meno il numero di persone che arrivano, e sempre più quanto lasciano sull’economia del territorio”, continua. Mentre un ruolo chiave è affidato agli artigiani: “La nostra capacità competitiva verso l’estero”, oggi in una dimensione “4.0, digitalizzata”, al centro del progetto di “artigianato d’eccellenza Lombardia Style”. Un modello capace di integrare lifestyle, turismo e filiere creative, orientando il racconto verso qualità, valore economico e un’identità contemporanea che parla ai mercati globali.

Clicca il video per vedere l’intervista completa a Paola Negroni.