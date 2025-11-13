Per capire come sta cambiando il mondo della distribuzione bisogna per forza presentarsi all'incontro con Welcome Travel Group. I due azionisti del network (Costa e Alpitour) restano strategicamente dietro le quinte per lasciare spazio al ceo Adriano Apicella e al management del gruppo.

Nella presentazione della società emerge un quadro rassicurante per il settore, alle prese però con la problematica dei prezzi (crescita troppo elevata nelle ultime stagioni). Tema che emerge abbastanza chiaramente mentre scorrono le slide.

Le agenzie Wtg tengono il ritmo e 2.636 punti vendita mandano messaggi chiari, lavorando su un database clienti di oltre 1 milione di pax è ancora possibile fare numeri di alto livello. La vendita diretta in questa occasione rimane in panchina.

Il direttore di Welcome Dante Colitta sottolinea a più riprese che dalla numerica pura ora si è passati alla qualità dei punti vendita. Strategia riconfermata anche per le prossime stagioni. Una filosofia che sembra piacere ai numerosi manager presenti a Milano. Tour operator, compagnie aeree e di navigazione non possono fare a meno della “banda di Apicella”.

Le agenzie descritte nel corso dell'incontro sono più consapevoli delle difficoltà presenti sul mercato e portano avanti un lavoro “minuzioso per quella parte di mercato che definiamo ceto medio. Forse più attenta al costo, ma capace di apprezzare il servizio di qualità“. dice Colitta. L'unica strada capace di riportare nelle agenzie il cliente di un tempo. Quello che non è svanito ma attratto da altre forme di vendita.