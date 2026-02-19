Fisco: sparisce la ricevuta cartacea del Pos

Stop alla ricevuta cartacea del Pos, basterà lo scontrino. La misura, contenuta nel decreto di Pnrr, cancella l’obbligo di conservare il supporto cartaceo emesso dalla terminale: sarà sufficiente lo scontrino “parlante”, dal momento che quest’ultimo riporterà i dettagli sulle modalità di pagamento.

Come riporta ilsole24ore.com il decreto prevede che le comunicazioni inviate ai clienti anche in formato digitale possono essere utilizzate in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale. Ovviamente, le comunicazioni in questione devono riportare i dettagli sulla modalità di pagamento. carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale.

Per quanto riguarda gli scontrini, questi prevedono già l’indicazione di pagamento, con una modifica già entrata in vigore da inizio anno e che sarà operativa da marzo quando sull’area riservata del sito delle Entrate ci sarà la possibilità di abbinamento digitale tra i terminali e i registratori di cassa.