Il Medio Oriente firmato Suites Global: Oman autentico, nuovi city break a Dubai e stopover nel Golfo

Dalle dune dorate dell’Oman ai grattacieli di Dubai, fino all’eleganza culturale di Abu Dhabi e Doha: il Medio Oriente si conferma una delle destinazioni più affascinanti e complete per i viaggiatori europei. A segnalarlo è Suites Global, DMC con sede a Dubai e punto di riferimento per le agenzie di viaggio e per i tour operator italiani che cercano un partner locale affidabile, radicato e capace di offrire esperienze autentiche e curate in ogni dettaglio. “Il nostro obiettivo è portare il meglio del Medio Oriente sempre più vicino alle agenzie italiane” tiene infatti a sottolineare Piero Orsoni, COO di Suites Global, precisando che “oltre a Dubai, attualmente i viaggiatori vogliono scoprire l’anima più autentica del Golfo, fatta di storia, natura e cultura. E l’Oman- rimarca - ne è il cuore pulsante”.
Oman, l’anima autentica del Golfo
Tra canyon spettacolari, oasi verdi e antichi villaggi di montagna, l’Oman rappresenta oggi una delle destinazioni più sorprendenti e genuine del Medio Oriente. Suites Global propone una serie di tour garantiti pensati per viaggiatori che vogliono vivere un’esperienza completa, immersiva e di qualità, sempre accompagnati da guide parlanti italiano.
Tra i programmi di punta:
· Oman Magnifico (7 giorni / 6 notti) – un viaggio tra Muscat, Sur, Wahiba Sands e Nizwa, alla scoperta delle fortezze storiche, dei wadi cristallini e dei panorami desertici.
· Arabian Sea Experience (10 giorni / 9 notti) – un itinerario più ampio che abbraccia il Paese da est a ovest, tra il mare, il deserto e le montagne di Jebel Akhdar.
I tour combinano comfort, autenticità e contatto con la cultura locale, permettendo ai viaggiatori di scoprire un Paese ancora incontaminato ma con servizi di livello internazionale.
“L’Oman è la nostra perla ed è il prodotto ideale per chi cerca un Medio Oriente autentico, lontano dal turismo di massa”, dice Orsoni. “Chi lo visita - aggiunge - resta colpito dalla gentilezza della sua gente, dai paesaggi che cambiano a ogni chilometro e dal senso di armonia che si respira ovunque”.
City Break a Dubai, l’energia del futuro
In tema di Medio Oriente non poteva ovviamente mancare Dubai, la città simbolo del dinamismo e dell’innovazione. Qui Suites Global propone City Break da 2, 3 o 4 notti, ideali per chi desidera vivere l’essenza della metropoli in pochi giorni, combinando relax e scoperta.
“Abbiamo voluto offrire un prodotto agile ma completo” spiega Orsoni. “I nostri City Break sono pensati per i clienti che vogliono scoprire Dubai in pochi giorni ma con tutti i comfort e la sicurezza di un’assistenza locale”. I programmi includono hotel 4★ e 5★ accuratamente selezionati, tour con guida in italiano, trasferimenti privati e assistenza 24 ore su 24. Dal Burj Khalifa ai souk tradizionali, passando per Dubai Marina, il Desert Safari e la crociera in dhow lungo il Creek, ogni itinerario unisce modernità e tradizione.
Stopover nel Golfo. Tre città, tre emozioni
Per chi vola verso l’Asia o l’Oceano Indiano, Suites Global ha ideato Stopover di 2 o 3 notti che permettono di scoprire in breve tempo le tre perle del Golfo:
· Dubai, con i suoi contrasti spettacolari;
· Abu Dhabi, elegante capitale culturale e sede del Louvre;
· Doha, il nuovo volto del Qatar, dove modernità e tradizione convivono in perfetto equilibrio.
Ogni stopover prevede hotel di categoria superiore, visite guidate e trasferimenti inclusi, per trasformare una semplice sosta in aeroporto in un’esperienza indimenticabile. Orsoni ricorda infatti che “gli stopover sono una formula perfetta per i viaggiatori contemporanei. In pochi giorni - fa notare - si possono vivere tre culture, tre atmosfere diverse e tre modi di intendere il Medio Oriente, con la sicurezza e la qualità di un’organizzazione locale”.
Suites Global, il partner DMC per le agenzie italiane
Con oltre 30 anni di esperienza e una rete operativa diretta negli Emirati, Oman, Qatar, Bahrein e Arabia Saudita, Suites Global si distingue per la capacità di offrire prodotti flessibili, personalizzati e competitivi. “Collaboriamo ogni giorno con le agenzie italiane per costruire esperienze autentiche e di valore”, sottolinea Orsoni, facendo notare come dai viaggi FIT ai gruppi leisure, dai programmi MICE ai tour garantiti, ogni proposta sia costruita su misura, con assistenza in lingua italiana 24/7 sia in loco che dall’Italia. “Perché - conclude - il Medio Oriente non è solo una destinazione: è un mondo da raccontare, e noi siamo qui per farlo vivere ai vostri clienti”.
Per informazioni e collaborazioni B2B:
Tours@suites.global | www.suites.global
