Il Medio Oriente firmato Suites Global: Oman autentico, nuovi city break a Dubai e stopover nel Golfo

Dalle dune dorate dell’Oman ai grattacieli di Dubai, fino all’eleganza culturale di Abu Dhabi e Doha: il Medio Oriente si conferma una delle destinazioni più affascinanti e complete per i viaggiatori europei. A segnalarlo è Suites Global, DMC con sede a Dubai e punto di riferimento per le agenzie di viaggio e per i tour operator italiani che cercano un partner locale affidabile, radicato e capace di offrire esperienze autentiche e curate in ogni dettaglio. “Il nostro obiettivo è portare il meglio del Medio Oriente sempre più vicino alle agenzie italiane” tiene infatti a sottolineare Piero Orsoni, COO di Suites Global, precisando che “oltre a Dubai, attualmente i viaggiatori vogliono scoprire l’anima più autentica del Golfo, fatta di storia, natura e cultura. E l’Oman- rimarca - ne è il cuore pulsante”.

Oman, l’anima autentica del Golfo

Tra canyon spettacolari, oasi verdi e antichi villaggi di montagna, l’Oman rappresenta oggi una delle destinazioni più sorprendenti e genuine del Medio Oriente. Suites Global propone una serie di tour garantiti pensati per viaggiatori che vogliono vivere un’esperienza completa, immersiva e di qualità, sempre accompagnati da guide parlanti italiano.

Tra i programmi di punta:

· Oman Magnifico (7 giorni / 6 notti) – un viaggio tra Muscat, Sur, Wahiba Sands e Nizwa, alla scoperta delle fortezze storiche, dei wadi cristallini e dei panorami desertici.

· Arabian Sea Experience (10 giorni / 9 notti) – un itinerario più ampio che abbraccia il Paese da est a ovest, tra il mare, il deserto e le montagne di Jebel Akhdar.

I tour combinano comfort, autenticità e contatto con la cultura locale, permettendo ai viaggiatori di scoprire un Paese ancora incontaminato ma con servizi di livello internazionale.

“L’Oman è la nostra perla ed è il prodotto ideale per chi cerca un Medio Oriente autentico, lontano dal turismo di massa”, dice Orsoni. “Chi lo visita - aggiunge - resta colpito dalla gentilezza della sua gente, dai paesaggi che cambiano a ogni chilometro e dal senso di armonia che si respira ovunque”.