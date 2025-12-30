Tempi di volo più lunghi: il Codacons presenta un esposto

Il Codacons ha presentato un esposto all'Antitrust e a Enac, accusando le compagnie aeree di allungare i tempi nominali dei voli sui biglietti, per ridurre il rischio di risarcimenti per ritardi.
L’accusa viene circostanziata con numerosi esempi di collegamenti aerei operati da diverse compagnie. Secondo l’associazione dei consumatori, si va dai 50 minuti dei voli intercontinentali ai 20 per le tratte più brevi. Un sistema che, se confermato, avrebbe fatto risparmiare alle compagnie aeree, solo in Italia, circa 180 milioni di euro, afferma il Codacons.
Remo Vangelista