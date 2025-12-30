Ita Airways si starebbe preparando a un riassetto manageriale che scatterà dal 1° gennaio 2026, in vista della futura salita di Lufthansa al 90% del capitale.

Secondo quanto riportato da corriere.it l’amministratore delegato e direttore generale Joerg Eberhart ha avviato una riorganizzazione dei vertici con l’obiettivo di rendere la compagnia più snella, veloce e allineata al modello del gruppo tedesco, oggi azionista al 41%. Il cambio di passo sarebbe maturato dopo il consiglio di amministrazione del 27 novembre.

I cambi al vertice

Dal 1° gennaio lascerà Andrea Benassi, già direttore generale di Ita e, dal 17 gennaio 2025, responsabile flotta, network, alleanze, prodotto e marketing: le sue deleghe confluiranno nell’area commerciale.

Attese novità anche nell’area risorse umane: Domenico Galasso sarà sostituito da Mario de Gennaro. In valutazione anche il ruolo del direttore delle operazioni di volo Riccardo Privitera, mentre restano sotto la presidenza di Sandro Pappalardo le aree istituzionali.

In una mail del 5 dicembre ai dipendenti, Eberhart ha parlato di una nuova struttura “più agile e meno complicata”. Una fase transitoria che porterà a un ulteriore riassetto nel gennaio 2027.