Oman, Travco Dmc e Kempinski Hotel Muscat puntano sul Ramadan

Il turismo è un pilastro della visione governativa 2040 del Sultanato dell’Oman e un settore solido per il Paese, apprezzato sempre più anche dai viaggiatori italiani. La sua forte identità, espressa in esperienze radicate nella storia antica, gli scenari naturalistici diversificati e l’accoglienza in armonia con la cultura della popolazione sono i valori che Travco Dmc – in capo al gruppo Tui, che ha recentemente siglato un accordo con Omran Group per l’edificazione di 5 alberghi entro il 2028 - e Kempinski Hotel Muscat condensano in un nuovo pacchetto a sostegno della stagione di Ramadan.

I vantaggi, secondo Nadia Bizzaro, rappresentante per l'Italia Travco Dmc, sono “meno movimento turistico interno e dai Paesi del Golfo, che impattano sul ribassamento dei prezzi alberghieri, banchetti serali e pasti all’alba caratteristici, interazione con la popolazione locale in festa nei suq e in moschea e il clima migliore dell’anno”. L’itinerario si focalizza su Muscat – meta a sé ideale anche per un long weekend – include hotspot come la Grande Moschea e la Royal Opera House, visite di Nizwa e Wadi Shab e l’esclusiva cena Iftar al Kempinski.