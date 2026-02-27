Emirates: oltre un milione i turisti trasportati a Mauritius

Sono oltre 1 milione i turisti trasportati da Emirates a Mauritius dal 2022 a oggi, una cifra che contribuisce a oltre il 20% al totale di visitatori dell’isola nel periodo. Solo lo scorso anno il vettore ha trasportato a Mauritius circa 309mila turisti provenienti dai principali mercati europei, tra cui Italia, Regno Unito, Germania, Russia, Francia, Belgio, Polonia, Paesi Bassi e Svizzera, oltre ad altri Paesi. La compagnia ha inoltre collaborato con i principali operatori del settore turistico per sviluppare altri mercati leisure come Stati Uniti, Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti e Regno dell’Arabia Saudita.

“Emirates è impegnata a rafforzare il profilo globale dell’isola attraverso partnership strategiche lungo tutta la filiera turistica, collaborando con enti del turismo, hotel di primo piano e altri partner del settore - sottolinea Nabil Sultan, Executive Vice President Passenger Sales & Country Management di Emirates -. Desideriamo ringraziare le autorità mauriziane per il continuo supporto nel garantire l’operatività regolare dei nostri servizi di punta operati con Airbus A380 e Boeing 777. La nostra programmazione costante, infatti, è stata fondamentale per rafforzare la connettività verso i mercati chiave del nostro network globale e per stimolare l’interesse degli operatori turistici internazionali”.

A partire dal 29 marzo il Boeing 777 rinnovato con cabina Premium Economy sarà operativo quotidianamente sui voli EK709 ed EK710. L’aeromobile offrirà inoltre numerosi miglioramenti a bordo.

Secondo gli ultimi dati ufficiali, nel 2025 Mauritius ha accolto la cifra record di 1.436.250 visitatori, con un aumento del 3,9% rispetto al 2024. Emirates ha registrato una crescita ancora più significativa, con un aumento del 5,7% nel numero di turisti trasportati verso Mauritius nel 2025 rispetto all’anno precedente.

Secondo l’ultimo report sulle tendenze di viaggio dell’estate 2025 di Emirates, le ricerche di voli verso Mauritius sono aumentate del 41%, rendendo l’isola la seconda destinazione più ricercata nel network della compagnia, subito dopo il Vietnam.

Per rispondere alla domanda nei periodi di alta stagione Emirates ha introdotto un terzo volo giornaliero verso Mauritius, migliorando ulteriormente la connettività e aumentando del 30% la capacità tra Dubai e l’isola.