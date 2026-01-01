Marriott porta il brand Edition in Sudafrica

Marriott International porta per la prima volta il brand Edition in Africa con l’apertura del The Cape Town Edition nel 2026, frutto dell’accordo con V&A Waterfront Holdings.
Il progetto prevede un hotel da 142 camere e sei residenze private, all’interno di un nuovo edificio sul V&A Waterfront di Città del Capo, affacciato su Table Mountain, Lion’s Head e Oceano Atlantico. La struttura interpreterà il Dna Edition con forte focus sul design, includendo rooftop bar, spa, piscina, ristoranti e spazi meeting.
“La firma del primo Edition in Africa è una tappa chiave della nostra strategia di crescita nel continente” sottolinea Karim Cheltout, regional vice president lodging development Marriott International in Africa, evidenziando il valore di una location iconica.
Remo Vangelista