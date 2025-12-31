Four Seasons debutta a Rio de Janeiro

Four Seasons annuncia il debutto a Rio de Janeiro con un nuovo hotel di lusso sulla spiaggia di Leblon, in apertura nel 2029, in partnership con Catuaí Asset.
Il progetto prevede la completa riqualificazione dello storico Marina Palace, che diventerà l’edificio più alto della zona e ospiterà circa 120 camere e suite con viste panoramiche sull’Oceano Atlantico.
“Siamo entusiasti di riportare Four Seasons in Brasile e di elevare l’ospitalità di lusso in una destinazione iconica” dice Alejandro Reynal, presidente e ceo di Four Seasons, sottolineando l’impegno su servizio, design ed esperienze immersive.
Situato a soli 30 minuti di auto dall'aeroporto internazionale Galeão, il Four Seasons Hotel Rio de Janeiro a Leblon si unirà a una crescente collezione di proprietà sudamericane, tra cui il Four Seasons Hotel Buenos Aires, il Four Seasons Hotel Bogotá, il Four Seasons Hotel Casa Medina Bogotá e il Four Seasons Hotel and Residences Cartagena, la cui apertura è prevista per il 2026.
Remo Vangelista