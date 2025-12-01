La Convention Bluvacanze intona “Come together”, non in Abbey Road ma a Courmayeur. Il gruppo, dal travel value 2025 di circa 1 miliardo di euro - al 60% corporate e al 40% leisure - e una previsione di crescita del +5% fino a 1,5 miliardi entro il 2029, investe in tecnologia e risorse umane “con impegno, solidità e responsabilità; valori che si ottengono lavorando insieme” afferma l’emozionato ceo Domenico Pellegrino.

L’evoluzione è globale: “Blunet ha partner importanti, Going è un operatore BtoB riconosciuto, Cisalpina Tours International è l’unica Tmc italiana a penetrare il mercato mondiale”. Stimando 2000 miliardi di consumi turistici in Europa, la crescita del 23% del business travel entro il 2028 e un leisure premium consolidato attorno a pochi partner internazionali, “gli obiettivi sono una rete distributiva forte nelle partnership industriali, un tour operating specializzato, una CTI che affronta i big creando valore aggiunto per i clienti”.

Il valore degli agenti di viaggi

Dopo il saluto dell’Executive Chairman della divisione crociere del Gruppo Msc Pierfrancesco Vago, soddisfatto della presa sulla nuova fetta giovanile attraverso digital strategy e consulenza di fino - e l’accordo con WeRoad, che da giugno ha siglato 100 pratiche in agenzia e molti repeater - Pier Ezhaya, direttore generale tour operating di Alpitour World, riassume il valore dell’agente italiano nella personalizzazione della scoperta innovativa dei luoghi.

Un modello dall’online all’offline che in Bluvacanze plasma l’architettura agenziale sulle esperienze delle teste. Secondo Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della divisione crociere del Gruppo Msc, giova alla crescita anche l’integrazione delle connessioni, che aggiunge prodotti a scaffale. Msc punta alle 70mila camere al giorno per rifornire una domanda in rialzo, che nel 2024 ha imbarcato 1,2 milioni di italiani. Passeggeri che possono combinare treno-bus-nave, un miraggio che muove 25 milioni di persone all’anno con un parco di 51 treni e altri 10 in arrivo.

Il futuro di Bluvacanze si racchiude nella formula dell’insieme: nessuno sviluppo individuale vale più di quello di squadra.