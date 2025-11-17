Il futuro delle vacanze è a rate. HeyLight guida la rivoluzione del turismo flessibile

Gli italiani non rinunciano a viaggiare. È un’attitudine ormai consolidata, supportata da una sempre più evidente destagionalizzazione dei flussi, con settembre che si afferma tra i mesi preferiti per il prolungamento delle ferie. Ma come viene gestito il budget? L’Osservatorio HeyLight – Focus on Travel – Ottobre 2025, realizzato da Compass Banca, ha rilevato il dettaglio sull’entità della spesa dei viaggiatori, scoprendo che il 75% degli italiani ha messo in conto per le vacanze estive un importo medio di 1.230 euro a persona, salito a 1.400 euro per le famiglie con figli e attestato a 3.000 euro per chi ha optato per mete extraeuropee. Il mare è risultato essere la destinazione più ambita (47%), seguito dalla montagna (15%), con oltre tre italiani su quattro rimasti entro i confini nazionali.

L’importanza del pagamento flessibile A rendere possibile la realizzazione di questo diffuso desiderio di vacanza contribuisce il crescente ricorso al Buy Now Pay Later (BNPL), una modalità di pagamento che consente di dilazionare le spese in modo flessibile. I dati dell’Osservatorio HeyLight dimostrano infatti che il 26% degli italiani considera utile il BNPL per gestire il proprio budget e il 60% lo utilizzerebbe per concedersi qualche extra. Sulla base di queste premesse, HeyLight - l’insieme di soluzioni BNPL di Compass - si conferma protagonista della trasformazione in atto. Attiva su tutto il comparto turistico - dalle agenzie di viaggio agli hotel, dalle crociere agli autonoleggi fino ai viaggi studio - HeyLight permette di rateizzare fino a 5.000 euro in 2-12 mesi, con prima rata a 30 giorni e accredito all’operatore entro 48 ore. Il sistema è multicanale, integrabile online via API o plugin su siti e booking engine, tramite POS o WebApp nelle strutture e fruibile anche a distanza tramite la funzionalità PayByLink.

La soluzione per il mondo accomodation Recentemente presentata anche al pubblico di professionisti di TTG Travel Experience, la nuova soluzione di HeyLight dedicata al mondo accomodation consente di suddividere il costo del soggiorno in piccole quote mensili fino al check-in, senza limiti d’importo. Integrata nelle principali piattaforme di prenotazione, offre vantaggi sia ai viaggiatori - che possono pianificare la vacanza con maggiore serenità - sia alle strutture ricettive, che riducono il rischio di cancellazioni e incentivano le prenotazioni nei periodi di bassa occupazione. Inoltre, può essere proposta a ospiti di qualsiasi nazionalità. I dati che dimostrano come il BNPL si stia rapidamente trasformando in una leva strategica per allargare l’accesso all’esperienza turistica, non fanno dunque che confermare il ruolo di HeyLight non soltanto in qualità di abilitatore di sogni ma anche come prezioso alleato di chi viaggia e di chi fa viaggiare. Per scaricare gratuitamente la ricerca HeyLight Focus On – Travel di ottobre 2025 clicca qui