La Coppa Uefa sarà uno dei motori del turismo nel 2026

Nonostante le sfide logistiche, la Coppia Uefa in programma in Usa, Messico e Canada dall’11 giugno al 19 luglio sarà uno dei motori del turismo nel 2026.

A fare il punto sulla situazione è traveldailynews.com, secondo cui l’interesse per la Coppia del Mondo nel corso del 2025 è aumentato del 70% con un probabile aumento sostanziale del numero di visitatori stranieri nelle destinazioni chiave.

Intanto, piattaforme e agenzie di viaggi segnalano cambiamenti nel comportamento dei consumatori: la segmentazione dei viaggi in 16 città ospitanti richiederà un’attenta pianificazione da parte dei professionisti del settore, poiché squadre, media e tifosi devono affrontare lunghe distanze di viaggio interne e un coordinamento tra più regioni.

Nonostante la sfida logistica, l’evento si conferma comunque uno dei punti cardine dell’anno per il mercato turistico.