Vacanze di Natale e Capodanno, le stime Cna Turismo: “Giro d’affari di oltre 7 miliardi di euro”

Si attende un giro di affari di oltre 7 miliardi di euro per il turismo italiano in queste feste natalizie. Secondo le prime stime di Cna Turismo e Commercio, tra Natale, Capodanno e l’Epifania oltre 5 milioni di turisti trascorreranno almeno una notte nelle strutture ricettive della Penisola.

Di questi - riporta in anteprima Ansa - 3,7 milioni saranno italiani e 1,3 stranieri, provenienti principalmente da Francia, Germania, Spagna, Regno Unito (nel caso degli europei), e da Stati Uniti, Canada e Cina (nel caso dei flussi extra Ue).

Tuttavia, più di 20 milioni di persone si sposteranno per gite in giornata o per pernottare in seconde case o raggiungere parenti e amici.

Mete più gettonate le città e i borghi d’arte, seguiti dalle località di montagna, mentre cresce la domanda per proposte esperienziali.