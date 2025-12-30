TTG Italia
Il terminal crociere di Porto celebra una crescita eccezionale nel 2025

Il terminal crociere di Porto celebra una crescita eccezionale nel 2025

Nel 2025 il terminal crociere di Porto, in Portogallo, firma una delle crescite più rilevanti del panorama europeo. I passeggeri superano quota 225mila, con un balzo del +30% sull’anno precedente e un progresso strutturale rispetto ai 100mila del 2018. Un risultato che ridefinisce il ruolo del Nord del Portogallo nella geografia crocieristica. Gli scali salgono a 145, mentre 13 navi scelgono Porto per la prima volta, segnale di una fiducia crescente da parte delle compagnie. Aumenta anche la stazza media delle unità in arrivo (+9%), indice di una capacità infrastrutturale sempre più orientata al segmento premium. Il dato più emblematico riguarda però le operazioni di turnaround: i passeggeri imbarcati e sbarcati nello stesso porto passano da 2.121 nel 2024 a 24mila nel 2025, con un incremento del 1.000%. Porto diventa quindi a tutti gli effetti una base operativa strategica per intere stagioni crocieristiche.

