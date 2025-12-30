Modifica al photo finish per le norme sugli affitti brevi previste dalla legge di Bilancio. La novità in realtà non riguarda la cedolare secca che, dopo il dibattito delle scorse settimane, vede riconfermare il regime in vigore. I cambiamenti riguardano la soglia oltre la quale scatta il reddito d’impresa.
Il cambio di regime fiscale, come riporta corriere.it, si dovrà infatti applicare a partire dal terzo immobile dato in affitto per meno di 30 giorni. In precedenza invece il limite era stato fissato al quinto immobile.
Per quanto riguarda la tassazione sul primo e sul secondo immobile, invece, non cambia nulla: come accade oggi, per un solo alloggio concesso in affitto per meno di 30 giorni la cedolare secca applicabile sarà del 21%, che salirà al 26% per il secondo immobile.
Remo Vangelista