Wizz Air, nuova rotta dalla Calabria: via ai voli da Lamezia Terme a Bratislava

Wizz Air continua a investire sul mercato italiano. La compagnia aerea ha aperto il 14 novembre una nuova rotta tra Lamezia Terme e Bratislava.

Il collegamento sarà operato due volte a settimana, il lunedì e il venerdì, con A321neo.

Cresce così il network della low cost dalla Calabria, che presto vedrà due ulteriori new entry: i Lamezia Terme-Sofia, a partire dal 31 marzo 2026 (due voli settimanali il martedì e il sabato); e il Lamezia Terme-Katowice, dal 31 marzo 2026 (tre frequenze a settimana, il martedì, giovedì e sabato).

“Siamo estremamente soddisfatti dell’inaugurazione del volo Lamezia-Bratislava - ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Il lancio della nuova rotta non solo apre un ponte tra la Calabria e l’Europa centro-orientale, ma è la prova tangibile del nostro ambizioso progetto di crescita. Con tre nuovi collegamenti in partenza da Lamezia, rafforziamo la nostra posizione in Italia, che si conferma il nostro mercato più grande per numero di passeggeri trasportati. Con il programma Customer First Compass, un investimento di 14 miliardi in tre anni, continuiamo a investire per migliorare l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri e per offrire opzioni di viaggio sempre più convenienti e sostenibili”.