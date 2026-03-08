Gnv, arrivata a Genova la nuova nave Aurora

È approdata venerdì al porto di Genova la nuova Gnv Aurora. Parte del programma di rinnovamento e potenziamento della flotta di Gnv, è la quarta unità di ultima generazione della compagnia e la seconda a essere alimentata a Gnl (Gas Naturale Liquefatto).

Salpata a inizio febbraio dal cantiere navale Guangzhou Shipyard International (GSI) di Canton, in Cina, la nave ha attraversato due oceani e percorso circa 14.000 miglia nautiche per raggiungere il Mediterraneo e approdare oggi a Genova.

Gnv Aurora entrerà in servizio a inizio aprile, operando sul mercato nazionale sulla rotta Genova-Palermo con cadenza giornaliera.

La nuova nave ha una stazza lorda di 53.000 tonnellate, è lunga 218 metri e larga 29,6, e può raggiungere i 25 nodi. Può accogliere oltre 1.700 passeggeri in 426 cabine e trasportare fino a 2.780 metri lineari di carico.

Con Aurora la compagnia introduce anche una nuova livrea: una foglia verde, simbolo del percorso di sostenibilità avviato negli ultimi anni e un richiamo grafico al cold ironing.