Qantas, il Perth-Londra su nuovi corridoi aggiunge uno scalo carburante a Singapore

Cominciano a emergere le prime criticità per i voli lungo raggio. La chiusura dei cieli sopra le aree interessate dal conflitto in Medio Oriente comporta, infatti, la modifica dei corridoi per volare da una parte all’altra del mondo, costringendo le compagnie a modificare operativi e partenze.

È il caso di Qantas, che comunica che dal 9 al 22 marzo prossimi il volo da Perth a Londra opererà temporaneamente via Singapore, con un scalo per sosta carburante. La motivazione che viene data dalla compagnia è relativa, appunto, agli adeguamenti richiesti alle rotte a causa dell’evolversi della situazione in Medio Oriente.

Il volo opererà con un nuovo codice, che sarà QF209. “Durante questo periodo, il servizio partirà da Perth anticipatamente, alle ore 15:50 (3:50pm AWST), e farà scalo a Singapore prima di proseguire verso Londra” informa il vettore.