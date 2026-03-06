Booking.com: il tribunale di Amsterdam chiede ulteriori prove agli hotel sulla parity rate

Giudizio sospeso dal tribunale di Amsterdam in una causa che contrappone hotel e Booking.com a proposito della famosa clausola di parity rate.
Come riporta traveldailynews.com, i giudici hanno stabilito che gli hotel non hanno ancora fornito prove sufficienti a dimostrare che la clausola in questione limitasse la concorrenza.
La causa, precisa il sito di informazione turistica, era stata intentata da un gruppo di hotel tedeschi; il caso è in corso ormai da 5 anni.
La sentenza sottolinea che la questione dovrebbe essere valutata in linea con una sentenza del 2024 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Remo Vangelista