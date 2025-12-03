L’Italia è prima al mondo fra le destinazioni di viaggi di lusso. Lo dice il Luxury Report 2025 di Virtuoso, un dato confermato dai numeri del 2025, che vedono quasi 4,5 milioni di viaggiatori e 13 milioni di pernottamenti nelle categorie di alto e altissimo livello, con una crescita del 2 e dell’1,4% rispettivamente anno su anno.

“È il risultato di un Paese che ha imparato a lavorare bene insieme” dice a TTG Italia Alessandra Priante, presidente Enit, durante una chiacchierata con Gloria Armiri, Group Brand Manager - Tourism & Hospitality Division di Italian Exhibition Group.

A ulteriore conferma del posizionamento dell’Italia nel segmento luxury, i dati dell’Istituto Demoskopika, che mostrano un’espansione media del 9,2% dei pernottamenti negli hotel a cinque stelle tra il 2008 e il 2024. La crescita del segmento di fascia alta conferma, quindi, che la penisola si sta affermando come meta obbligata per un turismo d’eccezione.

“Anche per questo nasce AURA, il nuovo appuntamento dedicato al turismo e all’ospitalità high end pensato da IEG, che si terrà a Firenze dal 27 al 29 ottobre 2026 – aggiunge Armiri -. Da una richiesta del mercato che abbiamo accolto e che abbiamo elaborato per essere ancora più vicini alle aziende del turismo internazionale che a noi fanno riferimento”.

Il settore lusso genera quasi 9 miliardi di euro all’anno, confermando il ruolo chiave dell’Italia nel mercato globale del turismo upper level. Raffinatezza, savoir-vivre e un’ospitalità eccezionale rendono la penisola una destinazione imprescindibile per i viaggiatori in cerca di esperienze uniche.