Ancora problemi per Airbus: richiamati oltre 600 A320neo per i pannelli solari

Ancora difficoltà per Airbus, costretta questa volta ad intervenire d’urgenza su circa 600 aerei. Dopo l’aggiornamento di software che ha costretto il colosso dell’aeronautica francese a mettere a terra in un week end oltre 6 mila aerei, questa volta a causa lo stop sarebbero i pannelli solari posti sopra la porta 1 degli A320 Neo.

Come riporta corriere.it il problema sembrerebbe una questione di spessore degli impianti fotovoltaici, e non dovrebbe causare problemi di operatività alle compagnie per i prossimi giorni. Secondo Airbus, infatti, ad essere interessati dalle verifiche sarebbero 628 aerei, ma solo 168 sarebbero già in servizio, gli altri sono ancora in fase di produzione.